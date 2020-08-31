Sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolar

YAŞ meyve sebze mamulü ihracatçıları, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde yüzde 6 artışla ihracatını 1 milyar 24 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan'dan oluşan bir heyet, ihracatçı firmalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞTA KURU DOMATES

UÇAK, "Mamul ihracatının yüzde 40'ının gerçekleştiği bölgemizde, en önemli ürünler kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça. Kornişon turşu ve kuru domateste ihracatın yüzde 80'i bizim topraklarımızdan" dedi. "İlk 7 ayda Almanya'ya 143 milyon, ABD'ye 106 milyon, Irak'a 91 milyon, İngiltere'ye 67 milyon ve Hollanda'ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat yaptık" diyen Uçak, "En çok kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve gazlı içecekler, turşular, salça ve konserve sebzeler ihraç edildi" dedi.