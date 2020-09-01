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Haberler Ekonomi 2. el araç satışında yeni dönem başlıyor

2. el araç satışında başlıyor

2. el araç satışında yeni dönem başlıyor
Giriş Tarihi: 1.9.2020

MOTORLU Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, çıkarılan yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek." dedi. Erkoç, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı. Çıkan yönetmelik sayesinde yetki belgesi olmayanların 1 yılda 3'ten fazla araç alıp satamayacağına işaret eden Erkoç, sektör olarak yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

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