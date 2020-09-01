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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı

açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı

, "’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 1.2 milyar TL'ye ulaştı

01.09.2020, 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,11:03

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçilere yapılan ödemeler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak mesajında, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." vurgusunda bulundu.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Bakan Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." açıklamasında bulundu.

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