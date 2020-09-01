‘Makinede ilk 10 şirket içinde olmak onur verici’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi töreninde, İzmirli Dirinler Makine Sanayi firmasının Türkiye'ye makine sanayiinde çağ atlatacak proje üreten 10 firma arasında yer aldığı açıklandı. Dirinler Makine Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Melih Dirinler, "Bu projeler Türkiye için de tarihi bir adımdır. Tüm sanayici arkadaşlar robotik, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri konularında iddialarını ortaya koydular. Makine sektörüne seviye atlatacak 10 proje sahibi firma arasında yer almak onur verici. Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tribün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak" dedi.



İTHALATI AZALTACAK

DİRİNLER, Yeni Asır'a şunları söyledi: "Hamle Projesi kapsamında büyük ebatlı dökme demirden rüzgar türbini aksamlarını üreteceğiz. İzmir-Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda, bir çok açıdan ülkemizde ilk olacak modern tesislerin inşasına kısa süre içinde başlayacağız. Bir rüzgar türbini için gerekli tüm dökme demir parçaları artık ülkemizde üretilecek. Bu sayede ithalat azalacak, bu parçaların yurt dışına ihracatı da yapılabilecek."

FATİH ŞENDİL