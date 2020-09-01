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Nakdi Ücret Destegi ödemeleri 8 ’de

Nakdi Ücret Destegi ödemeleri 8 Eylül’de
Giriş Tarihi: 1.9.2020

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını söyledi. Çalışma Bakanı Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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