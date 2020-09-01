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Haberler Ekonomi 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın: Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları

' ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın: Katmadeğerli Üretim ve

Tarım ve himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen ' ve Zirvesi' başladı. Zirve kapsamında Türkiye'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konular masaya yatırılacak. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve ' başlığıyla yarın gerçekleşecek.

'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın: Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları

01.09.2020, 11:47

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.



ÜÇÜNCÜ WEBİNAR YARIN
Webinar'ın ana mesajını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturuyor. Webinara'ya www.tarimormanzirvesi.com adresinden canlı olarak katılım mümkün. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla yarın gerçekleşecek.

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