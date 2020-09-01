Haberler Ekonomi 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin üçüncüsü yarın: Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı. Zirve kapsamında Türkiye'de tarım sektöründe yapılan çalışmalar, belirlenen yol haritası, yeni yatırımlar gibi konular masaya yatırılacak. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla yarın gerçekleşecek.

01.09.2020, 11:47