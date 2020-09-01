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Torbalı e-ticarette yüzde 44 büyüdü

Torbalı e-ticarette yüzde 44 büyüdü
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Salgın sonrası e-ticarette patlama yaşanıyor. İnternet üzerinden satış yapan imalathaneleri ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun "İnternetten satış oranımız yüzde 44'lük artış ile 335 milyondan 550 milyon liraya çıktı" dedi. Olgun "20 işletmemiz farklı sektörlerde ihtiyaca cevap vermek için yoğun bir mesai sarf ediyor. E-ticarette ürün yelpazesi oldukça genişledi. Özellikle; mobilya, tekstil, küçük ev aletleri, elektronik ürünler, ev araç gereçleri, süs eşyaları, kamp malzemeleri gibi birçok ürün internet üzerinden yoğun bir şekilde satılmaktadır. Torbalı'da üretilen ürünlerin internet üzerinden e-ticaret aracılığıyla dünya pazarına sunulması bizleri gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı. Torbalı'nın e-ticarette geçen sene 40 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Olgun "E- ticarette Türkiye genelindeki artış Torbalı'ya da yansıyor. Firmalarımız yeni trendlere ayak uydurmak için yeni çalışmalar içinde" dedi.

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