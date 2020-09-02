Balıkçılar sezona bereketli başladı

Av yasağının bitmesinin ardından önceki gece yarısı denize ilk ağlarını atan Egeli balıkçılar, 6 ay boyunca nadasta kalan denizlerden bol balıkla geri döndü. İzmir Buca Balık Hali'ne binlerce ton balıkla gelen balıkçılar, ilk mezatı yaptı. Dün sabah erken saatlerde av sezonu açılış töreninin gerçekleştiği İzmir Buca'daki balık halinde hem hareket hem bereket vardı. Gece yarısı itibariyle av yasağı kalktı, su ürünleri av sezonu bereketiyle açıldı. Balıkçılar aylardan sonra ilk ağlarını denizle buluştururken, balık hallerinde de hareketlilik vardı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Ege ihracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, sezonun ilk gününde balık halini ziyaret etti. Etkinlikte korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulurken, balıkçılar da maskelerini takarak çalıştı.



MEZATA KATILDILAR

Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Vali Köşger ve Başkan Soyer, ilk mezata da katıldı. Açık artırma usulü ile yapılan mezatta Vali Köşger 100 liraya çipura, Başkan Soyer de 200 liraya bir kasa barbun satın aldı. Vali Köşger, "Bereketli bir sezon geliyor. Her taraftan bereket fışkırıyor. İnşallah bu sene son derece güzel bir sezon olacak. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. Balıkçılar ise av yasağının kalkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirterek, bu sezonun bereketli geçeceğini, ilerleyen günlerde balık fiyatlarında daha fazla düşüş olacağını söyledi.



TÜM EGE'DE BOLLUK OLACAK

EGE'NİN tüm sahil beldelerinde olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Ayvalıklı balıkçıların denizle buluşma heyecanına, denize onlarla birlikte açılan Belediye Başkanı Mesut Ergin ile belediye meclis üyeleri de ortak oldu. Muğla'nın Milas ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde denize açılan balıkçılar bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.





FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

İZMİR Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, gece balığa çıkanlardan güzel haberler geldiğini belirterek, "Teknelerimizin yüzde 90'ında balık var. Ege Denizi çok zengin. Karadeniz'de de hamsi ve palamut bol gözüküyor. İnşallah halkımıza ucuz ve kaliteli balık yediririz" dedi. 6 aylık bir nadas döneminin geride kaldığını ifade eden Çakan şunları söyledi: "6 aydan beri dinlenen denizlerden balıkçılarımız ağlarında bereketle döndü. Yasak döneminde sardalye ve hamsinin kilosu 35 liraydı ama bugün fiyatları yarıya düştü. İleriki günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Halkımızın bu yıl bol, ucuz ve kaliteli balık yiyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Tolga TEKİN