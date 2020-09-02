Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, "3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı." ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başta Giresunlu fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz" dedi.
Fındık üreticilerine 3,2 milyon liralık ödeme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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