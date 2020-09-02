Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 30 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 30 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Merkez Bankası'ndan kritik adım! 30 Eylül tarihli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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