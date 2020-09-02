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Merkez Bankası'ndan kritik adım! 30 Eylül tarihli...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada sıkılaştırma adımlarını sürdürerek 30 Eylül vadeli olarak 10 milyar lira tutarında bir repo ihalesi açtı.

02.09.2020, 12:54