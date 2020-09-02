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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan kritik adım! 30 Eylül tarihli...

Merkez Bankası'ndan kritik adım! tarihli...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), piyasada sıkılaştırma adımlarını sürdürerek vadeli olarak 10 milyar lira tutarında bir repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 30 Eylül tarihli...

02.09.2020, 12:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 30 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 30 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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