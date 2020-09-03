İşçiye ve işverene 83 milyar TL destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık" dedi. Bakan Selçuk, "İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerimizin maliyetlerinin azaltılması amacıyla vermiş olduğumuz 5 puanlık indirim için 39,4 milyar lira, asgari ücretle çalışan sigortalılarımızın yaşam düzeylerini artırmayı hedefleyen asgari ücret artışının iş gücü piyasasını etkilememesi amacıyla işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan Asgari Ücret Desteği için ise 15 milyar lira kaynak sağladık" dedi. Selçuk, "Diğer yandan, gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için 2,4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte; sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sağladık" ifadelerini kullandı.



SAYILARI ÇOĞALIYOR

Bakan Selçuk, teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını belirterek, "Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak istihdam teşviki ve desteği sunmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



İSTİHDAM ARTIŞIYLA BÜYÜME HIZLANACAK

1 Ağustos'ta başlayan Normalleşme Desteği ile teşvik ve destek sayısını 19'a çıkartıp istihdamı destekleyerek, Türkiye'nin büyümeye devam etmesini hedeflediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "İstihdamın artırılmasına, kadınlarımızın, gençlerimizin ve engelli vatandaşlarımız istihdama katılmalarına katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.



FAİZSİZ ALTIN FONLARI SON BİR AYDA YÜZDE 13,8 KAZANDIRDI

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz altın fonlarını tercih edenlerin sadece son bir ayda yüzde 13,8 getiri elde ettiğini belirterek, "Özellikle pandemi sürecindeki taleple beraber faizsiz BES, tüm sektöre yukarı doğru büyük katkı sağladı. Tüm emeklilik fonlarındaki yedi aylık getiri oranı yüzde 15,9 oldu" dedi. Pandemi süreciyle altın fonlarının daha çok tercih edildiğini belirten Sincek, "Geleneksel altın alıcısı da artık BES'in altın fonlarını keşfetti. Bunun önemli bir kesimi de faizsiz altın fonlarını tercih ediyor. Altın fonları yılbaşından 19 Ağustos'a kadar olan sürede yaklaşık yüzde 57 oranında getiri sağladı" görüşünü dile getirdi.