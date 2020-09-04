Bakan Albayrak’tan ihracat övgüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, bu yıl ihracat yapmaya yeni başlayan 10 bin 816 ihracatçının 1 milyar dolara yakın hacim oluşturduğunu bildirdi. Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından ihracat ve ihracatçı rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Albayrak, "Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu.

YENİ ŞİRKETLERİN BAŞARISI

Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturmayı başardı. Gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre, sadece Ağustos ayında bin 307 yeni şirket, toplamda 110.2 milyon dolarlık ihracata imza attı.