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Haberler Ekonomi BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi

tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi

Son dakika: ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi

04.09.2020, 18:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."

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