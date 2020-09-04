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Haberler Ekonomi Sonbahar depresyonundan korunun!

Sonbahar depresyonundan korunun!

Sonbahar depresyonundan korunun!
Giriş Tarihi: 4.9.2020

ARMUT, bal kabağı, Brüksel lahanası, turp, karnabahar, nar, ceviz ve fındık... Tüm bu besinleri; metabolizmayı sonbahara hazırlamak, mevsim geçişlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için sofralardan eksik etmemek gerekiyor.

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