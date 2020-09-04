Sonbahar depresyonundan korunun!

ARMUT, bal kabağı, Brüksel lahanası, turp, karnabahar, nar, ceviz ve fındık... Tüm bu besinleri; metabolizmayı sonbahara hazırlamak, mevsim geçişlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için sofralardan eksik etmemek gerekiyor.