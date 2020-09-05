Bakan Pakdemirli hindi tesisini inceledi

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Denetleme Kurumu (TKDK) hibe programı kapsamında, Türkiye'nin ilk beyaz ırk hindi besiciliği tesisini kuran Çamlı Yem Besicilik'in sözleşmeli hindi yetiştiriciliği konusunda iş birliği yaptığı, Manisa'nın Selendi ilçesindeki hindi üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'de hindi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve büyüme potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı - Çamlı Yem Besicilik iş birliğiyle bölgesel potansiyelin desteklenmesi konuşuldu. Ziyarete Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ile Çamlı Yem Genel Müdürü Hasan Girenes katıldı.