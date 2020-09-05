Evde bakım hizmeti ödemeleri başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının dünden itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini bildirdi.

BUGÜN ALACAKLAR

Evde bakım hizmeti ödemeleri de bugün yapılacak. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını ifade etti. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül tarihlerinde PTT aracılığıyla yapılacağını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla (bugün) gerçekleşmeye başlayacağını kaydetti. Bakan Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.