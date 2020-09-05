Gençler Teknofest’te roketleriyle yarıştı

TÜRKİYE'NİN kritik alanlarda teknoloji üretmesine büyük katkı sunan TEKNOFEST kapsamında en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya ilgi büyük oranda arttı ve 516 takım başvurdu, 82 takım atış alanına gelmeye hak kazandı.



DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in pandemi nedeniyle sadece yarışmalarla sınırlı bir festival olacağını belirterek, "Bu heyecanı pandemi sonrası inşallah Anadolu'ya yayacağız" dedi. Bakan Varank "Bu yarışmalarda gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz onlara yarışmalarla destek oluyoruz. Onlar da bize heyecanlarıyla yol gösteriyor. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırım" diye konuştu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in geçen yıl 1 milyon 720 bin katılımla dünya birincisi olduğuna değinerek, "Bugün 5 bin öğrenci 23 farklı alanda yarışıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan alanlarda genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik yarışmalar" ifadelerini kullandı. Bayraktar, TEKNOFEST'e bu yıl ilginin büyük olduğunu vurgulayarak, son etabın Gaziantep'te, 3 bin öğrenciyle pandemi kurallarına uyularak tamamlanacağını söyledi. Yarışmacılara TÜBİTAK SAGE ve Roketsan'da staj ve iş imkanı sunuluyor.