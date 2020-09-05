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Haberler Ekonomi Hazır giyimciler otomotivi geçti

Hazır giyimciler otomotivi geçti

Hazır giyimciler otomotivi geçti
Giriş Tarihi: 5.9.2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ağustos ayında 160'tan fazla ülke ve bölgeye dış satım yaptı. Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,87 artışla 1 milyar 545 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyoncular, otomotiv endüstrisini de geçerek Türkiye'nin en fazla dış satım yapan sektörü oldu. Sektörün ocak-ağustos dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azaldı. AB ülkelerine dış satımda artışlar kaydedilirken, en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya geçen ay 271 milyon, İspanya'ya 250 milyon, Birleşik Krallık'a da 183 milyon 925 bin dolarlık ürün gönderildi.

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