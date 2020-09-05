İzmir’de organik üretim için pazarlama desteği

Organik tarımı destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici köylüleri Rus ve Amerikalı alıcılarla buluşturarak pazarlama konusunda hamle yaptı. Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde Büyükşehir öncülüğünde organik tarıma geçen üreticiler, yabancı alıcılarla bir araya geldi. Organik tarım alanındaki çalışmaları duyan ve yakın zamanda hayata geçecek 'organik gıda temin' internet portalı için alım yapmaya hazırlanan Rus işadamı Bogdan Gogulan, köylülerle bir araya geldi.



YABANCI ALICI İÇİN

Türk'le evli olduğu için İzmir'de yaşamaya başlayan Gogulan, Amerikalı partneri Joe Elliot ile İzmir'in organik tarım potansiyelini alıcılara pazarlayacaklarını söyledi. Rus işadamı, Büyükşehir'in organik tarım çalışması yaptığı bölgelerdeki üreticilerden ürün alarak bunları pazarlamayı çok istediklerini dile getirdi. Orhanlı'da organik tarım üreten köylüler, ellerindeki ürünü çoğunlukla Karşıyaka Belediyesi, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği işbirliğinde açılan Bostanlı'daki 'Ekolojik Pazar'da sattıklarını söyledi. Üreticiler, alım anlaşması imzalanması halinde dikim mevsiminde yabancı alıcılar için ekstradan dikim yapabileceklerini ifade ettiler.