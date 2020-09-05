TARIMSAL ÜRÜNLERE internetten takip imkanı

Ege İhracatçı Birlikleri koordinatörlüğünde, İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve İzmir Ziraat Odası ortaklığı ile yürütülen İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 'İyi Tarım Yüksek Bilgi ve Teknoloji' projesinin 12 ay süren faaliyetleri tamamlandı. EİB Koordinatör Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Proje kapsamında hazırlanan İnternet Tabanlı Gıda İzlenebilirliği Sistemi, çiftçi ve işletme modülleri ile entegre olan, Türkiye'de ilk defa tam izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik geliştirdiğimiz bir sistemdir" ifadesini kullandı. Türkmenoğlu, EİB koordinasyonunda hazırlanan proje kapsamında çiftçiler, işletmeler ve tüketicilerin, internet üzerinden ürüne ilişkin bilgileri takip etme imkanı bulacağını açıkladı. Tarladan sofraya gıda izlenebilirliğinin gün geçtikçe önem kazandığına işaret eden Türkmenoğlu, oluşturulan sistemin çiftçi ve tarımsal işletmeler tarafından kullanılmasının gıda ürünleri ihracatının kalite altyapısının ve rekabet gücünün geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

EİB DESTEK SAĞLAYACAK

Mustafa Türkmenoğlu, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak gıda güvenliği için yaptığımız inovasyon ile hem çiftçi ve işletmeler ürünlerini internet üzerinden izleyebilecekler hem de tüketiciler ve ithalatçılar aldıkları ürünleri çiftçisine kadar takip etme imkanı bulabilecekler" şeklinde bilgi verdi. Türkmenoğlu, izlenebilirlik altyapısını kendi bünyelerinde kurmak isteyen tarımsal işletmeler ve tarımsal ürün ihracatçılarına teknik destek sağlamak üzere 57 ziraat mühendisine yönelik eğitim düzenlediklerini kaydetti.