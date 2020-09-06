Bilişim Vadisi’ne girişim sermayesi yatırım fonu

Vakıf Katılım, Albaraka Türk ve Bilişim Vadisi ortaklığında 100 milyon lira sermayeli "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurulması için imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni"nde konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Hayata geçirdiğimiz pek çok proje ve desteğin yanında, artık bu yatırım fonuyla çok daha önemli projeler için kaynak ayırabileceğiz" dedi.

NİTELİKLİ YATIRIMCI

Oran şöyle devam etti: "Türkiye'nin teknolojik gelişim ve değişiminde önemli bir rol oynayan Bilişim Vadisi'nin, bu yatırım fonu ile artık çok daha değerli bir pozisyon alacağımıza da inanıyorum. Bu fon sayesinde destekleyeceğimiz pek çok firma ve projenin, yakın zamanda ülkemizin teknolojik değişimine önemli katkılar sunacağını göreceğiz." Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da bütün teknoloji anlamında startuplara destek verecek bir model inşa edileceğini belirterek, bunun kurulacak fon büyüklüğü ve startuplara yönelik girişim sermayesi açısından en büyük fonlardan birisi olacağını ifade etti. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise vadinin hedefinin Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımcı niteliğini ve niceliğini artırmak olduğunu söyledi