98 yıl önceki zaferle düşmandan kurtulduk

Aydın çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bugünkü Tralles kenti M.Ö. 2500 yıllarında Hititler zamanında gelişmeye başladı, M.Ö. 8. yüzyılda Lidyalılar zamanında en parlak dönemini yaşadı. M.Ö. 5. yüzyılda İran'dan gelen Perslerin istilasında ele geçirilen kent, Perslerin hoşgörüsüz davranışları ile M.Ö. 500'lü yıllarda kentte karışıkların başlamasına neden oldu. Büyük İskender döneminde ise kentte Helenistik kültür yayılmaya başladı ve Tralles'in konumu nedeniyle askeri üst oldu. M.Ö. 2. yüzyılda Roma hakimiyetine giren Aydın; ekonomik, ticari ve kültürel alanda önemli gelişmeler gösterdi. Romalıların yerel kültürü benimsemeleri, kaynakları, yolları ve ticareti geliştirmesiyle bölgedeki antik kentler, özellikle Efes, Milet, Tralles, Aphrodisias kalkındı, büyük boyutlu anıtsal yapılarla donatıldı. M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla kent Bizans yönetimi altına girdi. 1308'e kadar Bizans idaresinde kalan kent, Türkmenlerin bölgede yoğunlaşmasıyla birlikte kurulan Aydınoğulları Beyliğine bağlandı. 1390 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından alınan şehir, Osmanlı devletinin 1402 yılında Ankara Savaşında Timur'a yenilmesiyle bağımsızlığını tekrar kazandı. 1426'da ise II. Murat tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katılarak Anadolu eyaletine bağlı bir sancak oldu.

1919'DAN 1923'E SAVAŞ YILLARI

Atatürk'ün Samsun'a çıkışından 8 gün sonra işgal edilen Aydın ve ilçeleri düşmana teslim olmadı. 3 yıl süren direniş 7 Eylül 1922'de zaferle sonuçlandı. Düşman askerlerinin kaçarken ateşe verdiği yüzlerce bina günlerce yandı. Osmanlı İmparatorluğu Balkan'da kaybettiği toprakları ve ekonomik kayıplarını yeniden kazanacağı düşüncesi ile 1914 yılında İttifak Devletleri'nin saflarına katılarak savaşa girdi. İtilaf devletleri göz diktikleri toprakları aralarında paylaşarak, Türk toplumunu tarihten silmek için başlangıçta savaşa girmeyen Yunanistan'ı kışkırtarak savaşa girmesini sağladı. Arnavutluk, Aydın başta olmak üzere İzmir, Manisa, Balıkesir, Denizli illeri ve Kıbrıs adasının Yunanlara verileceği sözü onları iyice şımarttı. 1917 yılının sonlarına doğru yakın dost olarak bildikleri İngiliz ve Fransızlar'ın yönlendirmesi ile savaşa giren Yunanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros Mütarekesi'ni imzalamasının ardından örgütlenip hızla silahlandılar.



İLK olarak 19 Şubat 1919 yılında Söke-Akköy'e bağlı Yoran'da (Didim) yaşayan Rumlar baskı altında olduklarını öne sürerek isyan çıkrdı ve Jandarma Karakolu'na baskın düzenlediler. Bir miktar silah ve cephaneyi ele geçirdiler, görevli Türk memuru ve ailesini işkence ile öldürdüler. Bunu duyan civar yerleşim birimlerindeki diğer Rumlar Akköy, Domatça ( Doğanbey), Gelebeç ( Güllübahçe), Çanlı ( Güzelçamlı) gibi köylerdeki karakollara baskınlar yaparak erleri ve yerli halkı pusuya düşürerek öldürmeye yaralamaya ve çevreye saldırmaya başladılar. İsyanı duyan merkezi Aydın'da bulunan 57. Tümen ve merkezi İzmir'de bulunan 56. Tümen'den görevlendirilen birlikler birkaç gün içerisinde olayları bastırdı.



İTALYANLAR'IN SÖKE'Yİ İŞGALİ

O günlerde İstanbul'daki hükümet güçsüz ve çaresizdi. Bunu fırsat bilen düşman Anadolu topraklarının hızla paylaşılması için 7 Mayıs 1919'da İzmir'e güçlü bir deniz filosu gönderdi. Yunan ordusu İzmir'in işgaline hazırlanırken İtalyanlar da, Aydın yöresini tamamen Yunanlara kaptırmamak için 29 Nisan'da Antalya, 13 Mayıs 1919'da Kuşadası'nı işgal etmiş İzmir'e de bir harp gemisi göndermişlerdi. İtalyanların İzmir'i işgal etmesini istemeyen İngilizler kendi destekleriyle Yunan ordusunun işini çabuklaştırdılar. 15 Mayıs 1919'da törenlerle İzmir'e çıkarma yaptılar. Yunanlardan sonra İtalyanlar da 16 Mayıs'ta Milas üzerinden gelerek 17-18 Mayıs'ta Söke'ye girdiler. İlçenin vatanseverleri Atatürk'le bağlantı kurdu. Eli silah tutanlar aldıkları şifre ile Albay Selahattin Bey ve Binbaşı Saip Bey önderliğinde ulusal güç kurma çalışmalarını başlattı.



27 MAYIS'TA DÜŞMAN GÖRÜNDÜ

YUNAN ordusunun Aydın'a geleceği haberi duyulunca 19 Mayıs 1919 günü şehrin ileri gelenleri bir toplantı yaptı. Lise öğretmenlerinden Sabri Bey yaptığı konuşmada halkı işgale karşı silahlı direnişe çağırdı. Üç koldan Anadolu'ya yürüyen Yunanların güney kanadı Aydın'a doğru harekete geçti. Önce 22 Mayıs da Selçuk'u ele geçirdi. İzmir-Aydın demiryolu boyunca hızla ilerleyen Yunan kuvvetleri 26 Mayıs'ta Germencik ve İncirliova'yı ele geçirdi. Bir gün sonra Tellidede, Topyatağı ve bugünkü otoyol boyunca kent merkezine ilerlediler. Şehir halkı bugünü kara gün olarak ilan etmiş tüm işyerlerini kapatarak evlerine çekilmişti. Düşman Aydın'a kolayca girdi, işgal haberi çevreye hızla yayıldı. İlin efelerinden Yörük Ali, Kıllıoğlu Hüseyin, Kara Durmuş, Kozalaklı Mehmet, Mesutlulu Mestan, Dokuzun Hasan ve Demirci Mehmet Efe, Sancaktarın Ali'nin kızanları ile Bakırköylü Teğmen Kadri Bey'in emrindeki 80 kişilik kuvvet ayrı ayrı dağa çıktı. Bu çalışmalar yerli halka ümit ışığı vermiş, halkın kendine olan güveni geri gelmeye başlamıştı.



1919 AYDIN KENT SAVAŞI

28 Haziran 1919 günü Ramazan Bayramı arifesinde Yunan birlikleri sabahın erken saatlerinde Menderes Köprübaşına avcı kolu halinde makineli tüfek atışları ile saldırıya geçti. Hazır olan Milis Kuvvetleri'nden önce Teğmen Kadri ve Komiser Hamdi Beyler'in birlikleri düşmanı karşıladı. Gölhisar Köyü tarafından gelen Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe'nin milisleri de diğer taraftan yaylım ateşine geçti. Bozguna uğrayan Yunanlar çareyi geri kaçmakta buldu, fakat milisler de peşlerinden geliyordu. Ovaeymir ve Tellidede tepelerine kadar sürülen düşman kendi kuvvetlerinden yardım istedi. Fakat Yörük Ali Efe ve Teğmen Şerafettin birlikleri çetin çatışmayı burada da sürdürdü. Milislere Baltaköy'den ve diğer yakın köylerden kadınlar da destek olarak geldi. Kadınlar milislere hem cephane taşıyor hem de su veriyordu. Ovaeymir ve Tellidede tepelerine mevzilenen Yunanlar bu defa top ateşine başvurdu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ne yapacağını şaşıran ve şehrin içine iyice sıkışan Yunan kuvvetleri yine önüne geleni öldürmeye, her yeri yakıp yıkmaya başladı. Özellikle kent merkezindeki Bey Camii minaresindeki makineli tüfek çok geniş alanı tarıyordu, kente ilerleyen Yörük Ali kendi silahıyla düşman askerini vurarak burayı da ele geçirdi. Milis Kuvvetlere takviye olarak Antalya'dan 176. Piyade Alayı'nın 1. Taburu, Bağarası'ndan 150 kişilik gönüllü ve Söke'den 135. Piyade Alayı'nın 1. Taburu da öğleden sonra Aydın'a geldi. Zaten üç koldan saldırılara cevap veremeyen Yunanlar, güneyden açılan 4. cephe ile iyice bozguna uğradı.

ŞANLI ORDUMUZ 5 EYLÜL'DE KENTE ULAŞTI

26 Ağustos 1922' de başlayan Büyük Taarruz ile bozguna uğrayan düşman, kenti yakıp yıkarak terk etti. Aydın'ı boşaltan Yunanlar önce Kemer köyünü, sırasıyla Serçeköy, İmamköy, Kalfaköy, Domalan, Yılmazköy, Kocagür, Kadıköy, Yeniköy, Ovaeymir, Pınardere, Danışment, Kardeşköy, Çeştepe, Işıklı, Baltaköy, Çiftlikburnu, Umurlu, Köşk, Karatepe, Beyköy, Mezeköy, İncirliova, Gerenkova, Yazıdere, Sınırteke, Kızılcaköy, İkizdere, Acarlar, Hacıaliobası, Karabağ, Osmanbükü, Erbeyli, Sandıklı, Germencik, Alangüllü, Ömerbeyli, Tekin, Hıdırbeyli, Balatçık, Neşetiye, Naipli, Hamitler, Turanlar, Dereköy, Abdurrahmanlar, Çine, Savrandere, Böcek, ve Emiroğlu karakolunu yakıp yıktı. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı şanlı Türk ordusu, düşmanın harabeye çevirdiği il topraklarına 5 Eylül 1922 günü ulaştı. Aynı gün Kuyucak ve Nazilli, 6 Eylül'de Söke, 7 Eylül'de de Aydın kurtuldu.