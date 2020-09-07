Aydın-Denizli otoyolunda ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Aydın- Denizli Otoyolu için Yap İşlet Devret modeliyle ihale gerçekleştirildi. Otoyolun devamında yer alan ve Türkiye'nin iki önemli turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak yolun, 140 kilometresi otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda inşa edilecek.

3 YILDA BİTECEK

Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak, Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak olan otoyol, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam ederek Kocabaş mevkiinde sonlanacak. Otoyolun üç yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, hizmete açıldığında Aydın-Denizli arası seyahat süresi 1 saate kadar düşecek. İhale tutarı 6-7 milyar lira civarında olan Aydın-Denizli Otoyol Projesi'nde de araç geçiş garantisi ödemeleri euro üzerinden hesaplanacak. Proje için devletin verdiği araç geçiş garantisinin otomobil başına 5 euro-cent düzeyinde olduğu belirtildi. Otoyolun her iki ilin ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "İki şehir arasındaki mesafeyi daha da kısaltacak olan bu yol, hem ilimizin ekonomisine ve ticaretine katkı sağlayacak hem de mesafeden tasarruf edilerek daha hızlı hareket edilmesine imkan tanıyacak. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, Milletvekili arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede, 2 yılda tamamlanır. 2023'ten önce de faaliyette olur" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE