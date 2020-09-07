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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

07.09.2020, 20:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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