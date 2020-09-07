Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sigorta Tanırım Törenin'de konuştu. Bakan Albayrak, "Türkiye sigorta sektörü dünyada 39.sırada yer alıyor." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacaktır." açıklamasını yaptı.





İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN KONUŞMASININ SATIRBAŞLARI:

İlk günden itibaren sigortacılık sektörüne ilişkin hedefleri belirlerken sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon sağlarsa, o kadar büyük katkı sağlamış olacak. Bugün dünyada 39. sırada sigortacılık sektörümüz. Şu an hedeflerin gerisinde. Sigorta ve emeklilik sektörleri kritik öneme sahip. Yakın zaman içinde yeni ekonomi planımızda da önce SDDK'yı sonra TürkRey'i kurduk. İşte kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta reformist hareketlerden birisi olacak. Türkiye Sigorta sektöre yön verecek, bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. İstikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın önümüzdeki dönemde global marka olma hedefiyle ülkemizi daha etkin bir yere taşıyacağından eminiz.

İSTİHDAMA DAYALI BÜYÜMEYE DEVAM!

Finansal piyasalarda iyileşmeye katkı sağlaması noktasında daha ciddi bir noktaya ulaşacak. Türkiye güçlü ekonomisiyle dünya ekonomilerinin krizden geçtiği bu dönemde yatırım ve projelerine hatta stratejik hedeflerine hız kesmeden devam ediyor. Bir yatırım malı olan bir sermaye malı olan fonlama açığı oluşturmayan altını kenara koyduğumuzda cari açığımız düşmeye devam ediyor. Katma değerli üretime ve istihdama dayalı büyümeye devam ediyoruz.