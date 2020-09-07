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Haberler Ekonomi Hızlı ve yerli metroda ilk tren raylara indirildi

Hızlı ve yerli metroda ilk tren raylara indirildi

Hızlı ve yerli metroda ilk tren raylara indirildi
Giriş Tarihi: 7.9.2020

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepeİstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını belirterek, "Metro hattında kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye'de üretilecek" dedi. İlk tren setinin imalatlarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu 120 kilometre hız yapabilecek. Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduk" görüşünü dile getirdi.

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