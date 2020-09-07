OKT TRAILER geleceği taşıyor

Dünya standartlarında liderlik, sürekli iyileştirme, çalışan gelişimi, marka bilinirliği ve sosyal sorumluluk aracılığıyla ürün ve hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sürekli sağlamayı hedefleyen OKT Trailer, treyler sektöründe dünyada adından söz ettiren nadir Türk markalarından biri olmayı başardı. Kalite yönetim sistemi ile genel iş performansını ölçmek ve geliştirmek, şirket stratejisini ve iş planını desteklemek, sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve müşterilerinin gereksinimlerini yerine getirmek için çalışmalarını şekillendiren OKT, yaptığı çalışmalar ile geleceğe yatırım yapıyor. OKT Trailer İnsan Kaynakları Koordinatörü Kazım Önder ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı Uzm. Psikolog M. Sadi Nakiboğlu, OKT Trailer 'da işe alım süreçleri, yeni jenerasyon hazırlıkları ve dijitalleşme yolundaki gelecek vizyonları hakkında açıklamalarda bulundu.



'İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ'

İşe alım sürecinde doğru yeteneklere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Kazım Önder, "Başvuruları kariyer net, web sitemiz, istihdam fuarları ve çeşitli kariyer platformları aracılığı ile alıyoruz. Yetenek yönetimi ile insan sermayesine yatırım yapıyor, yeteneğin gelişmesi için ortam sağlıyoruz" diye konuştu

YENİ JENERASYON

İş fırsatlarından yeni mezunlar ve öğrencilerin de yararlanabildiğini söyleyen Sadi Nakiboğlu, "Bünyemizde stajyer olarak başlayarak okullarını bitirmeleri sonrasında kadrolu olarak çalışan arkadaşlarımız mevcut. Bu fırsatlardan yararlanmak için öğrencilerimizin kararlı olmalarını, ne istediklerini bilmelerini, yani gelecekteki kariyer hedeflerinin net bir şekilde belirlemelerini, girişken olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.