ÖR-KOOP kaliteli ürün yelpazesini genişletti

Örnek kooperatif olarak 1979 yılında Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde sütlerini satamayan ve çareyi birlik olarak satmakta bulan 7 üretici tarafından kurulan S.S. ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bugün 2 bin 726 ortağı, 137 personeli, 8 adeti süt taşıma tankeri olmak üzere 53 aracı ve yaklaşık 110 dönüm arazisi ile bölgenin en büyük üretim tesisi haline geldi. ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal, kooperatifin çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

Bu yıl ki ciro hedefinin 350 milyon lira olduğunu ifade eden Başkan Önal, "ÖR-KOOP, Aydın'ın 9 ilçesinde (Nazilli, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Köşk, Koçarlı) 214 mahalleden, Muğla Kavaklıdere ve Denizli Sarayköy ilçelerinden 4300 e yakın üreticiden süt toplama faaliyeti yapmakta. Günlük ortalama 300 ton sütün, 30 tonunu kendi bünyesinde var olan mandıra tesisinde peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı üretimi gerçekleştirip, kalan sütü de ülkemizin süt işleyen büyük firmalarına pazarlamaktadır. Kooperatife ait 2016 yılında üretime başlayan, saatte 20 ton yem üretme kapasiteli ve Türkiye'de bir tarımsal kalkınma kooperatife ait tek örnek olan yem fabrikası vardır. Yine kooperatife ait 2019 yılında hizmete giren, bölgenin en büyük ve modern soğuk hava deposu ile 2020 yılında hizmete giren Aydın'ın tek organik paketleme tesisi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

DEĞER KATAN MARKA

Kooperatifin son yıllarda markalaşma üzerinde çalışmalar yaptığını vurgulayan Önal, "Özellikle bölge çiftçisinin ürünlerini ÖR-KOOP markası ile pazara sunma gayretine girdik. ÖR-KOOP markası ile incir, zeytin, zeytinyağı, kestane, bal, tahin, pekmez ve sucuk gibi ürünleri kendi satış marketlerimizde satmaya başladık. Kooperatifimizin kendi merkezindeki kafeterya ve satış mağazasına ek son 1 yılda da Kuşadası ve Denizli'de satış marketleri hizmete girdi. Şu günlerde kooperatifin Denizli- Ankara yolu üzerinde kahvaltı salonu ve satış marketi bitmek üzere. En geç 1 ay içerisinde hizmette olacak. Kooperatifimiz ayrıca, 38 sözleşmeli veterineri ile üreticilerine veterinerlik hizmeti, yem tedariki, yazlık ve kışlık bölgemizde ekilen bitkilerin tohum tedariki ile makine ekipman tedariki yaparak hizmet vermektedir" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE