Otomotivde en yüksek dış satım artışı İtalya’ya

TÜRKİYE otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının 1 milyar 545 milyon dolar olduğu bildirildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv dış satımı geçen ay hem yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını hem de otomotiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi. Sektörün ocak-ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Tedarik endüstrisinde en büyük pazarlarımız Almanya'ya yüzde 9, Fransa'ya 10 ve İtalya'ya yüzde 26 artış kaydettik. Kovid- 19 salgınının etkisine rağmen AB ülkeleri yüzde 72'lik pay ile yine en büyük pazarımız olmayı sürdürdü" dedi.