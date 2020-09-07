Pandemi sürecinde üyelerimizin yanında bulunduk

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, pandemi süreciyle birlikte yaşanan olumsuzlukların her sektörü olumsuz etkilediğini ama özellikle mevsimsel olarak yoğunluğun arttığı turizm sektöründe kaybolan zamanı geri getirmenin mümkün olmadığını söyledi. "Turizm sektöründe büyük umutlar taşıdığımız 2020 sezonu, tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle birlikte çok geç başladı. Her şeye rağmen Eylül, Ekim ayları için umutlarımız devam ediyor" diyen Akdoğan, açıklamasının devamında oda çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

SORUNLARIMIZI İLETTİK

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, süreçle birlikte ülke genelinde alınan önlemleri yakından takip ettiklerini ve uyguladıklarını belirtti. Akdoğan, "Hizmetlerimize kesintisiz devam ederken, üyelerimizin menfaatleri, bu süreçten en az zararla çıkmaları ve Kuşadası'nın ticari geleceği için lobicilik faaliyetlerimizi sürdürdük. Krediler başta olmak üzere üyelerimizin sorunlarının çözümü için pek çok faaliyet yürüttük ve üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile sorun ve taleplerin hükümete iletilerek hayata geçmesini sağladık. Odamızın sosyal medya sayfaları üzerinden tüm duyuru ve bilgi paylaşımlarını anında üyelerimize ilettik. Bu sürecin tamamen kontrol altına alınmasını, hem ticari hem de sosyal hayatta en kısa sürede normale dönülmesini umuyorum" dedi.



SAĞLIKLI TURİZM

ALMANYA'NIN seyahat kısıtlamasını kaldırması ve Rusya uçuşlarının başlamasının sevindirici olduğunu söyleyen Akdoğan, "Özellikle iç pazardaki hareketlilikle birlikte biraz nefes aldık. Kuşadası'ndaki sertifikalı oteller ve diğer işletmeler, güvenli turizm için COVID-19 tedbirlerini aldı. Öncelikli amaç sağlıklı bir turizm hizmeti sunmaktı ve bu konuda başarı sağlandı. Umarım önümüzdeki günlerde, turizm sektöründe açılan yaralar biraz kapanır" dedi.