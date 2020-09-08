  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

Açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

Açık deniz balıkçılık turnuvası başladı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl pandemi nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler, dün Sığacık Körfezi'nden açıldı. Salgın nedeniyle turnuva alanına sadece yarışmacılar ve yakınları alınırken Sığacık Körfezi'ne açılan 55 ekip, gün sonunda Teos Marina'ya 7 bluefin orkinos ile döndü. Tuna Masters Teos Devler Ligi'nde, "Dorado" adlı tekneyle turnuvaya katılan Turgut Konukoğlu, Hilmi Akın, Hasan Yazıcı ve Muhammet Şişman'dan oluşan takımın yakaladığı 60,8 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, yarışın ilk gününün en büyük balığı oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Açık deniz balıkçılık turnuvası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA