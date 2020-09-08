Açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl pandemi nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler, dün Sığacık Körfezi'nden açıldı. Salgın nedeniyle turnuva alanına sadece yarışmacılar ve yakınları alınırken Sığacık Körfezi'ne açılan 55 ekip, gün sonunda Teos Marina'ya 7 bluefin orkinos ile döndü. Tuna Masters Teos Devler Ligi'nde, "Dorado" adlı tekneyle turnuvaya katılan Turgut Konukoğlu, Hilmi Akın, Hasan Yazıcı ve Muhammet Şişman'dan oluşan takımın yakaladığı 60,8 kilogram ağırlığındaki orkinos balığı, yarışın ilk gününün en büyük balığı oldu.