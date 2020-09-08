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Haberler Ekonomi Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru!

müjdeyi verdi: Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru!

Son dakika haberleri... "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru!

08.09.2020, 12:02

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdıklarını açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi.

Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.

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