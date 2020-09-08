Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdıklarını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" dedi.
Paylaşılan görselde ise rekorun 3 Eylül'de kırıldığı belirtildi.Motorine indirim geldi!
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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