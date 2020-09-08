Devlet destekli hindi çiftliği

Manisa Selendi'ye bağlı Kabaklar Mahalles'inde yaşayan 39 yaşındaki Adem Kanyılmaz, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Aslanalp'in önerisiyle hindi çiftliği kurmak için TKDK'ya başvurdu.



BİR İLKE İMZA ATTI

Kuruma sunduğu 1 milyon 50 bin lira yatırım bedelli projesi onaylandıktan sonra yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Kanyılmaz, 5 ay gibi kısa bir sürede tesisini faaliyet geçirdi. Hindi eti işleyen önemli firmalarla üretim sözleşmesi yapan Adem Kanyılmaz, tesisinde yılda yaklaşık 14 bin "Kanada cinsi" hindiyi yetiştirip, kesime hazır hale getiriyor. İlçede bir ilke imza atan Kanyılmaz'ın başarılı girişimi bölgedeki diğer üreticilere de örnek oldu. Kanyılmaz'ın yatırımının ardından 8 çiftçi daha hindi çiftliği kurmak amacıyla TKDK'ya başvurdu. Kanyılmaz, Selendi ve çevresinde hindi çiftliği kurarak bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Benim bu girişimimin başarılı olduğunu gören çevremdeki arkadaşlarım nasıl yaptığımı soruyor. Hindi yetiştirmenin kazançlı bir iş olduğunu gören diğer çiftçi arkadaşlarım beni örnek aldı" diye konuştu.



TÜRK ÇIFTÇISI KAZANIYOR

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Avrupa Birliği fonlarını, Türk çiftçisiyle buluşturup, yüzde 40 ila 60 arasında hibe desteği veren bir kurum olarak girişimcilere destek olduklarını belirtti. Kanyılmaz'a 500 bin lira değerinde hibe desteği sağladıklarını dile getiren Uslu, "Adem Bey'in bu yatırımı bizim için de bir ilkti. Bu yatırımı gören bölgedeki diğer çiftçiler de yeni yatırım yapmak istediler" dedi.