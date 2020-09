Fuarlara ihtiyaç var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fuarlar ile ilgili alınacak önlemler ve uyulması gereken kuralları belirledi. Önlem ve kurallar açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek fuarları kapsayacak. Fuar alanında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde TOBB veya görevlendireceği oda ve borsa yetkilileri tarafından denetlenecek.

AÇIĞI KAPATMALIYIZ

Türkiye'nin dört bir yanında fuarlar düzenleyen İzmir merkezli GL Platform şirketinin Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın kültürel etkileşim ve kalkınma anlamına da geldiğini belirterek "Fuar demek, daha fazla fırsatla gelişmek ve ekonomiye can vermek demektir" dedi.



Fuarlar sayesinde tüm sektörle-rin yeni bilgiler edinme, yenilikçi uygulamaları görme ve sosyalleş-me bakımından büyük kazanç-lar, fırsatlar yakaladığına dikkat çeken Ceylan şunları söyle-di: "Bir süredir mahrum kal-dığımız fuarların açığını yeni dönemde kapatmalıyız. Yeni dönemde fuarlar her türlü sağlık ve hijyen tedbirlerinin alındığı organizasyonlar ola-caktır. Fuarın girişinden çıkı-şına kadar her aşamada 'önce sağlık' diyeceğiz. Ülke ola-rak bu zorlu dönemden en az hasarla çıkabilmek için fuarlara ihtiyacımız var."



DÜZENLEMEDEKİ MADDELER

TOBB'un fuarlar ile ilgili önlemler ve uyulması gereken kurallar paketinde şu maddeler yer alıyor:

● Yurt içi fuarlarda katılımcıların, görevlilerin ve ziyaretçilerin birbiri ile yakın teması ve ortak malzeme kullanımı olmayacak.

● Fuar alanında birbirine bitişik stantlar, stant duvarı ya da bölme ünitesi ile kapatılacak. Stand koridorları en az 3 metre genişliğinde olacak.

● Fuar alanının tüm giriş ve çıkışları kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.

● Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak. Fuar alanına girişlerde ve her stantta el antiseptiği olacak.

● Ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmayacak.

● Ziyaretçiler sosyal mesafe kurallarına göre bekletilecek.

● Fuar alanına girişte maske kontrolü-ateş ölçümü yapılacak.

Tolga TEKİN