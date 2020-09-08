Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" açıklamasını tekrar paylaştı.



Bakan Albayrak kendi mesajında ise, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!



Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz. https://t.co/NDUTcLGRZ5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 8, 2020

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Türkiye'nin elektrik üretimi ve tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.



Bakan Dönmez, fotoğraflı bir paylaşım yaparak, 3 Eylül tarihinde kırılan rekorun sayısal değerlerini paylaştı. 3 Eylül tarihinde 1 milyon 7 bin 331 megawatt saat (MWh) tüm zamanların elektrik üretim rekoru kırılırken, aynı gün saatlik verilerde ise en yüksek tüketim değeri 49 bin 556 MWh olarak yansıdı.

Konuya ilişkin paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."