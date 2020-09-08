İzmir’e 110 milyon dolarlık sağlık yatırım

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt başkanlığında düzenlenen basın toplantısında hastane hakkında bilgiler verildi. Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurt içinde yatırımlarına devam ediyor.

ÖZEL ROBOTİK CERRAHİ

Grubun Ege Bölgesi'ndeki en kapsamlı hastanesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül günü hizmete girecek. Medicana International İzmir Hastanesi ileri teknolojisi, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış uzman akademik kadrosu ile hizmet verecek. Grubun 13'üncü hastanesi Medicana International İzmir, tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek. Hastane, 40 bin metrekare kapalı alanıyla İzmir ve Ege'nin en büyükleri içinde yer alacak. 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak, diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek. Ege'de yeni sağlık üssü olması hedeflenen yeni hastanede bir çok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler hastaların hizmetine sunulacak. Yeni hastanede multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet verileceği bildirildi.



Mert ALPDÜNDAR