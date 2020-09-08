Son dakika: Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Eylül'de ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.
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