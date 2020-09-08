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Son dakika: Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti () ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Son dakika: Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor

DHA

08.09.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,11:20

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Eylül'de ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.

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