54 kadın kooperatifine 5,4 milyon lira hibe

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında ilk etapta alınan başvurularda yaptığı değerlendirmeler sonucu, 11 ilden 54 kadın kooperatifinin, toplam bedeli yaklaşık 7,3 milyon lira olan projelerinden 5,4 milyon lirasının hibe desteği olarak karşılanmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak KOOP-DES Programı'nı hayata geçirdiklerini açıklamıştı. Bu kapsamda ilk hibeler dağıtıldı.



Verilen destekler büyük oranda makine ve ekipman alımına yönelik oldu. Bu kapsamda Tokat'tan 14, Adana'dan 7, Antalya'dan 7, Isparta'dan 7, Hatay'dan 5, Eskişehir'den 4, İstanbul'dan 3, İzmir'den 3, Ankara'dan 2, Nevşehir'den 1, Bolu'dan 1 olmak üzere ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, amaç faaliyet konularına uygun üretim ve istihdama katkı sağlayacak projeleri hibe desteği almaya hak kazandı. Bakanlık, daha çok kooperatifin programdan faydalanarak yatırımlarını hayata geçirmeleri için gelen başvuruları almaya devam edecek. Kadın kooperatiflerine proje tutarlarının yüzde 90'ı hibe olarak veriliyor.