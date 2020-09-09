Aktat Turşu, markette ve e-ticarette lezzetiyle önde

Gıda teknikeri Kerim Aktan tarafından 28 yıl önce kurulan Aktat Turşu, sektörde fark yaratmaya devam ediyor. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tesisinde tüm Türkiye'ye çeşitli turşu lezzetleri sunan Aktat Turşu, e-ticaret pazarında da iddialı konuma geldi.

E-TİCARETTE BÜYÜYOR

İkinci nesil olarak işin başına geçen Aktat Tarım Ürünleri A.Ş. Pazarlama Müdürü Furkan Aktan, "En büyük hedefimiz güvenilir, hijyenik ve kaliteli ürünlerimizi tüketicilerimize sunmaktır. Annelerimizin evde yaptığı turşuların lezzetini sürdürme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. E-ticaret pazarı sayesinde tüketiciye ulaşmanın kolaylaştığını vurgulayan Aktan, "Korona virüs salgını sonrasında market alışverişlerimiz bile korku yaşatmaya başladı. Bu süreçte tüketicilerimizin güvenli ürüne ulaşabilmesi için çalışmalarımızı artırdık. E-ticaret pazarı sayesinde tüketicilerin ürünlerimiz için kolayca geri dönüş sağlayabileceği bir ortam hazırlamayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin pek çok şehrinde yer alan bayi ve satış merkezleri ile insanların damak tatlarına uygun hazırladıkları turşuları satışa sunduklarını ifade eden Aktan, şöyle konuştu: "Türk mutfağının damak tadına uygun kaliteli üretim gerçekleştiriyoruz. Dürüstlüğe ve kaliteye önem veriyoruz. Kendimizin tüketmeyeceği ürünleri müşterilerimize sunmuyoruz."

MERT ALPDÜNDAR