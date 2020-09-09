Avrupa ekonomisi yüzde 11,8 daraldı

Euro Bölgesi'nin mevsimsel olarak ayarlanmış gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, beklenti olan yüzde 12,1'lik düşüş beklentisinin altında yüzde 11,8 azaldı. Euro Bölgesi böylece 1995 yılından beri en keskin düşüşünü gördü. Euro Bölgesi GSYH'sında görülen bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim ise, yüzde 15'lik daralma beklentisinin altında, yüzde 14,7 daraldı. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomisi en büyük daralan ülke yüzde 18,5 ile İspanya olurken, en iyi performans yüzde 4,5 daralma ile Finlandiya'nın oldu. Diğer yandan Euro Bölgesi'nde istihdam bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 azaldı.