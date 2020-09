Bakan Pakdemirli'den kuru üzüm açıklaması: 12.5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl kuru üzüm fiyatının 12,5 liranın altına düşürülmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin kuru üzüm ve kuru incir ihracatında dünya birincisi olduğunu söyledi. Pakdemirli, "2020 yılında kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz. Tabii piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde Toprak Mahsulleri Ofisimiz devreye girecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen kuru üzüm ve kuru incir ilk alım törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Konuşmasının başında 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlayan Bakan Pakdemirli, ilk olarak kuru üzüm fiyatlarına değindi. Bakan Pakdemirli, Ağustos'ta açıklanan kuru üzüm fiyatlarını hatırlatarak, "27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını 12 buçuk lira olarak açıkladık. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12 buçuk liranın altına düşürmeyeceğiz" dedi.



"İZMİR'E 17 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"

İzmir'in tarımdaki yerini artırmayı hedeflediklerini ve bu kapsamda destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Geleneksel ilk ürün törenlerinin siftahın ve dolayısıyla bereketin de sembolü olduğunu düşünüyorum. Ürünlerimiz için sembolik bir açık artırma olacak. Muhakkak ki, her biri birbirinden değerli ürünlere, bin bir emek mahsulü ürünlere paha biçmek imkansızdır. Ege Bölgemizin, hassaten İzmirimizin tarımdaki otoritesini artırmanın, İzmir'i daha görünür kılmanın bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldığını her fırsatta dile getiriyorum. İzmir, Bakanlığımızdan en çok tarımsal destek alan iller arasında. Şimdiye kadar İzmirlimize 17 milyar lira tarımsal destek ödemesi ve yatırım yaptık" diye konuştu.



"DÜNYADA KURU ÜZÜM İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin dünyada en zengin biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Birçok üründe olduğu gibi, asmanın gen merkezi olan ülkemiz; bağcılıkta eski ve köklü bir geleneğe sahip, kuru üzümde, fındıkta da olduğu gibi dünyada marka olmuştur. Bağ alanı bakımından dünyada 5'inci sırada yer almaktayız. Ve en önemlisi de dünyada kuru üzüm ihracatında 1'inci sıradayız. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca İzmir, üzümü katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir. 2019 yılında sofralık ve kuru olarak yaklaşık toplamda 672 milyon dolarlık üzüm ihracatı yaptık. Yani tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ü üzümden geliyor. Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre 2020 yılında ise çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini 271 bin ton olarak öngörüyoruz" dedi.



"TÜRKİYE KURU İNCİR ÜRETİMİ VE İHRACATINDA DA DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA"

Kuru incirin de kuru üzüm gibi Türkiye'nin dünyada marka olmuş önemli ürünlerinden birisi olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Ülkemiz 521 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretimi ile dünyada 1'inci sırada yer almaktadır" dedi.



Türkiye'nin dünyada üzümde olduğu gibi kuru incir ihracatında da birinci sırada olduğunu bildiren Pakdemirli, "2019 yılında kuru ve yaş olarak, yaklaşık 268 milyon dolarlık incir ihracatı yapıldı. Tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 1,6'sı da incirden gelmektedir" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre 2020 yılının ilk yarısında 134 ülkeye gerçekleştirilen 605 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 92 milyon dolarının incir ihracatından elde edildiğini belirten Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstatistikler, dünyanın en kaliteli incirlerinin üzüm gibi bu topraklarda yetiştiğinin göstergesidir. Ayrıca Japonya'ya incir ihracatı kapsamında Mart 2020 itibari ile çalışmaları başlattık. Bu kapsamda Japon tarafı detaylı bir raporlama ve bilgi talebinde bulundu. Japonya'ya incir ihracatı için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Amacımız, ülkemizde yetişen inciri, üzümü, fındığı ve birbirinden kıymetli lezzetli diğer ürünlerimizi dünyada tatmayan ülke kalmasın. Tabii bu yıl, iklimsel faktörlere bağlı olarak bazı bölgelerimizde incir rekoltesi kısmen etkilendi. Elde edilen veriler neticesinde 2020 yılı Ege Bölgesi kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağı öngörülmektedir."



"46 ÜZÜM ÇEŞİDİMİZ TESCİLLENDİ"

Bakanlık olarak üzüm ve incir alanındaki Ar-Ge çalışmaların devam ettiğine değinen Pakdemirli, bu kapsamda araştırma enstitülerimiz tarafından yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 46 adet üzüm çeşidi geliştirilerek tescil edildiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Yine Araştırma Enstitülerimiz tarafından incir alanında da ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmaları, çeşit geliştirme çalışmaları, incir genetik kaynaklarının arazi gen bankasında korunması, melezleme ve mutasyon ıslahı, melezleme ıslahı ile partenokarp incir çeşidi geliştirilmesi, incirde anaç ıslahı, ülkesel seleksiyon Ppojesi çalışmaları da yürütülmektedir" diye konuştu.



"GEÇEN SENE AÇIKLADIĞIMIZ FİYATLAR BÜTÜN KESİMLER TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Hükümet olarak her zaman çiftçinin üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Üreticimizi mağdur etmeyecek, geliri artıracak tüm tedbirleri alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi'yle birlikte üreticinin yüzünü güldürecek çalışmalar yapacağımızın sözünü vermiştik. Ayrıca alım fiyatlarına ilişkin uyguladığımız politika üretimin devamlığına ve piyasaların doğru şekillenmesine de büyük katkı sağladı. Geçen yıl kuru üzüm fiyatlarının 10 liranın altına düşmesi halinde müdahale edeceğimizi belirtmiştik. Nitekim fiyatların düşmesiyle birlikte TMO kuru üzüm alım fiyatını 9 numara için kilogramını 10 lira olarak açıkladık ve alımlara başladık. Açıkladığımız fiyatlar; üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu alım fiyatı üretimin devamlığını sağladığı gibi piyasa fiyatlarını aşağı düşürmemiş, ayrıca bir önceki yıla göre ihracat fiyatlarında yükseliş sağlamıştır. Yapılan bu müdahale ile kuru üzüm ihracatında ülkemize yaklaşık 20 milyon dolar ilave gelir sağlanmıştır. Böylece, hem ülkemiz hem üreticimiz kazanmıştır" dedi.



"BU YIL KURU ÜZÜM FİYATINI 12 BUÇUK LİRANIN ALTINA DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Çiftçilerin bu seneki beklentilerini de bildiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, "Bildiğiniz gibi 27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını 12 buçuk lira olarak açıkladık. Şu an TMO'ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış, 15 bin ton randevu bulunmaktadır. TMO'nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim, ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimizi işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12 buçuk liranın altına düşürmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.



"ÜRETİCİMİZİN MAĞDUR EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kuru üzüm kadar kuru incir için de benzer çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2020 yılında kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz. Tabii piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde Toprak Mahsulleri Ofisimiz devreye girecek. Ve her zaman söylediğim gibi, üreticimizin mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki buğdayda, arpada, mısırda, çayda, kuru üzümde ve incirde çiftçimizi destekliyor ve koruyorsak, diğer ürünlerde de destekleme politikalarımızla üreticimizi ezdirmeyeceğiz, yine aynı şekilde koruyup kollayacağız" dedi.



Bakan Pakdemirli, Dijital Tarım adımlarını hatırlatarak, "Bizim amacımız ülkemizi, modern tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak. Bu kapsamda Egeli çiftçilerimiz mahsulüne, incirine, üzümüne daha rahat pazar bulabilsin diye "Dijital Tarım Pazarı"nı (DİTAP) devre aldık. Üreticimiz incir üretiminde modern teknikleri öğrensin diye "Tarım-Orman Akademisi"ni hayata geçirdik. Çiftçimiz tarlasından, bağından, bahçesinden ayrılmadan İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki işlerini evinden yapabilsin diye "e-tarım portalı"nı hizmete aldık. Bu sayede çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız, 138 farklı işlemi anında istedikleri yerlerden yapabilecekler. Covid-19 sürecinde çiftçimizin üretim için ihtiyaç duyduğu her türlü desteği verdik ve tedbirimizi alarak üretimden koparmadık. Çiftçimizin işlerini kolaylaştıracak, gelirini arttıracak birçok proje üzerinde de arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Pakdemirli, online gerçekleştirilen açık artırmayla üzüm ve incir satışı programına katıldı.Bakan Pakdemirli'nin belirlediği 3 bin 300 liraya Ege İhracatçılar Birliği'ne üzümün satışı yapılırken, kuru incir ise 5 bin liraya İzmir Ticaret Borsası tarafından satın alındı.