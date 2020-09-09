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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir

: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir

Son dakika haberine göre; ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak Karadeniz'deki keşfi ile ilgili "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir. Üretim tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir

09.09.2020, 08:15 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,08:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu.

"2021'DE YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE BÜYÜYEBİLİRİZ"

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türkiye ekonomisinin yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

KIYMET İHRAÇLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın gerekli adımları eşgüdümle atacağını söylerken "Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak" dedi.

YENİ GÜZEL HABERLER GELEBİLİR

İlk gaz 2023 yılında sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir.

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