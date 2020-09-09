Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.
Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.
Motorine bir indirim daha geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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