Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 Eylül'de günlük elektrik üretim rekorunu kırmasıyla ilgili olarak, "Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

ÜLKEYE ÇAĞ ATLATIYORUZ

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığı açıklamasını paylaşarak, altına şu notu düştü: "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."



ELEKTRİKTE TÜM ZAMANLARIN EN İYİ GÜNLÜK ÜRETİM RAKAMI

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı. Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz