Gelecek yıl yüzde 5’in üzerinde büyüyebiliriz

Türkiye için en kötünün geride kaldığını belirten Albayrak, yeni doğalgaz rezervleri ile ilgili yeni müjdelerin de geleceğini söyledi.

REKABETÇİ POLİTİKA

Korona virüs salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türkiye ekonomisinin yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda 'V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, Merkez Bankasının gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdüreceğini vurguladı.



KIYMET İHRAÇLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

BAKAN Albayrak, Merkez Bankası'nın gerekli adımları eşgüdümle atacağını söylerken "Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak" dedi.



YAKINDA YENİ GÜZEL HABERLER GELEBİLİR

İLK gazın 2023 yılında sisteme verilecek şekilde çalışmalar yapıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şunları söyledi: "Bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir."