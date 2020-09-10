Kuru üzüm fiyatı çiftçiyi mağdur etmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada kuru üzüm ihracatında birinci sırada olduğunu belirterek, "Altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz." dedi. Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası tarafından organize edilen "Kuru Üzüm ve Kuru İncir İlk Alım Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

TMO DEVREYE GİRER

EGE Bölgesi'nin ve özellikle İzmir'in tarımdaki otoritesini artırmanın, kenti daha görünür kılmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Pakdemirli, "İzmir, bakanlığımızdan en çok tarımsal destek alan iller arasında. Şimdiye kadar İzmir'imize, 17 milyar lira tarımsal destek ödemesi ve yatırım yaptık." bilgisini paylaştı. 27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını 12,5 lira olarak açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, şu an TMO'ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış 15 bin ton randevu bulunduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimize işaret ediyor. Tekrar ediyorum bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz. Bu yıl kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olmasını bekliyoruz. Piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO devreye girer" ifadelerini kullandı.