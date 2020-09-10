Motorinde 17 kuruş indirim

MOTORİNİN litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya indi.