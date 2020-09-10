Pamuk üreticileri 6 lira fiyat bekliyor

SALİHLİ Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun kilosuna 6 lira fiyat verilmesini beklediklerini söyledi. 1 kilogram pamuk için belirlenen 80 kuruşluk prim desteğinin en az 1,50 lira olmasını istediklerini belirten Yalvaç, "Türk çiftçisi, dünyanın en iyi pamuğunu üretme ve çalışma azmine sahiptir" dedi. Pamukta üretimin yıldan yıla düştüğünü vurgulayan Yalvaç "Ülkemizde 2000'li yıllarda 6,5 milyon olan dekar, maalesef son 20 yılda çok hızlı daralarak 4 milyon 700 bine gerilemiştir. Pamuk elim alanları yaklaşık yüzde 30 daralmıştır. Pamukta kendi kendine yeten üretime geçebilmemiz için çiftçimiz desteklenmelidir" dedi.

EMRE SAÇLI (SALİHLİ)