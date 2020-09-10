Sivil havacılık pandemiyi en az etki ile atlatıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü bu salgını en az etki ile atlatıyor." ifadesini kullandı. Kovid-19 salgınından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, sektöre önemli destekler vererek sıkıntıları en aza indirdiklerini vurguladı. Yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik birçok ödemenin de 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, sektöre yönelik desteklerin devam ettiğinin de altını çizdi.