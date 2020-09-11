2022’nin sonunda banttan indireceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "İnşaat, çalışmaları hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan ettiğimiz takvimimiz de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz." dedi. TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Varank, öğrencilerle sohbet edip, araçları inceledi. TOGG ile ilgili soru üzerine Varank, şunları kaydetti: "Planlandığı gibi devam ediyor. Otomobiller çok sevildi."